19:14 10.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Украинское руководство немецкой компании Solar Chernobyl готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. В частности, размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля.

Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Об этом сообщает Agence France-Presse. По словам председателя украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгения Варягина, указаная солнечная электростанция может удовлетворить нужды поселка среднего размера. Кроме того, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.

Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

"Количество солнечного света здесь такое же, как и на юге Германии", – говорит Варягин.

Напоследок глава компании добавил, что установка солнечных панелей на станции будет продолжаться еще несколько недель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии на газовой станции прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек.

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