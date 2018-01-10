Темпы роста мировой экономики в нынешнем году достигнут пика - Всемирный банк

Вместе с тем в ближайшие десять лет темпы роста экономики будут замедляться примерно до 2,3% в соответствии с ее циклическим характером. Такое мнение высказал в среду, 10 января, ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

Согласно его прогнозу, в текущем году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, в 2019 году рост составит 3% вместо 2,9%.

Его росту будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве.

При этом, по данным ВБ, на последующее десятилетие прогнозы не так оптимистичны.

По словам Онсорга, потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису, − отметила Онсорг.

Основные риски Всемирный банк видит на финансовых рынках, которые "в настоящее время очень уязвимы" и на которых видны признаки возможной рецессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Всемирный банк объявил о прекращении финансовой поддержки геологоразведки нефтяных и газовых месторождений после 2019 года из-за растущей угрозы, связанной с изменениями климата.