Суд Нидерландов заморозил активы Ахметова

Такое решение связано с судебным процессом по 820 миллионам долларов. Как сообщает Reuters, сегодня утром Голландский суд опубликовал временное постановление о замораживании зарегистрированных в Нидерландах предприятий СКМ, в том числе крупнейшей в Украине сталелитейной компании "Метинвест" и крупнейшего частного энергетического и угольного производителя ДТЭК.

При этом в тексте документа сказано, что заморожены все акции SCM Management B. V, DTEK Management B. V., DTEK B. V., DTEK Grids B. V., Metinvest B. V., Premium Household B. V.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома". Соответствующее решение суд принял 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

Копия решения была предоставлена изданию Raga Establishment, истцом. Решение суда может быть обжаловано до 8 января.