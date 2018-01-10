США ввели пошлины на катанку из Украины

Об этом свидетельствуют материалы Комиссии по международной торговле (ITC) при Минторге.

Так, размер пошлины для украинских производителей составит 34,98-44,03%.

В частности, продукция меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог и Енакиевского металлургического завода будет облагаться пошлиной в 44,03%. При этом пошлины для других производителей составят 34,98%.

Кроме того, южноафриканские компании будут облагаться пошлиной в 142,26-135,46%.

Отмечается, что до 22 февраля ITC должна согласовать финальное решение Минторга, после чего ведомство не позднее 1 марта выдаст постановления о введении пошлин.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабмин намерен продлить до, 31 декабря 2018 года, включительно действие ставо ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация.