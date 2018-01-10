11:41 10.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100183805:nastya

США ввели пошлины на катанку из Украины

Министерство торговли США утвердило решение о введении финальных антидемпинговых пошлин на импорт углеродистой и легированной катанки из Украины и ЮАР.

США ввели пошлины на катанку из Украины

Об этом свидетельствуют материалы Комиссии по международной торговле (ITC) при Минторге.

Так, размер пошлины для украинских производителей составит 34,98-44,03%.

В частности, продукция меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог и Енакиевского металлургического завода будет облагаться пошлиной в 44,03%. При этом пошлины для других производителей составят 34,98%.

Кроме того, южноафриканские компании будут облагаться пошлиной в 142,26-135,46%.

Отмечается, что до 22 февраля ITC должна согласовать финальное решение Минторга, после чего ведомство не позднее 1 марта выдаст постановления о введении пошлин.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабмин намерен продлить до, 31 декабря 2018 года, включительно действие ставо ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация.

Поделиться
Читайте также:
 
Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут Климкин в четверг в Черновцах проведет встречу с главой МИД Румынии Доллар в среду в обменниках повысился до 28,41 гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив