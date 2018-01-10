Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

В среду, 10 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале составляет более 69 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 07:56 цена барреля нефти Brent находится на уровне 69,17 долларов за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
В результате это приблизительно на 0,25 % выше данных от закрытия предыдущих торгов. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,14 доллара за баррель, прибавив 0,66%.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,28%, до 68,13 долларов за баррель. В частности, нефть растет после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.