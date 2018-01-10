09:18 10.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

В среду, 10 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале составляет более 69 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:56 цена барреля нефти Brent находится на уровне 69,17 долларов за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В результате это приблизительно на 0,25 % выше данных от закрытия предыдущих торгов. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,14 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,28%, до 68,13 долларов за баррель. В частности, нефть растет после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.

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