12:15 10.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ за неделю купил на межбанке 40 миллионов долларов

Национальный банк Украины в первую неделю нового года купил на межбанковском валютном рынке 40 миллионов долларов.

НБУ за неделю купил на межбанке 40 миллионов долларов

Покупка состоялась путем интервенций в форме запроса наилучшего курса. Как сообщается в среду, 10 января, на веб-сайте регулятора, в последнюю неделю 2017 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке три миллионов долларов, а продал 25 миллионов долларов.

Напомним, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы.

Как сообщал УРА-Информ, для проведения такого вида интервенции НБУ делает запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационный системы. После получения предложений банков НБУ заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.

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