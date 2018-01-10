Доллар в среду в обменниках повысился до 28,41 гривны

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,41 гривен, а евро можно купить по 33,93 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50-28,25, продажи 28,24 - 28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1205, продажи - 28,4105 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 32,45-33,75, продажи - 33,60-34,28 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,2877, продажи - 33,9346 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,860, продажи - 4,800-5,100 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,386, продажи - 4,971 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 9 января 2018 года, наличный доллар набрал десять копеек. Наличный евро повысился на три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,37 гривен, а евро можно было купить по 34,05 гривен.