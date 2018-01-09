Зажиточных украинцев будут "раскулачивать"

Об этом передает пресс-служба ведомства. Так, под список возможных декларантов подпадают физические и юридические лица - налогоплательщики.

В ведомстве уже определились с критериями, по которым будут отличать "зажиточных" украинцев от их менее имущих коллег. Под декларирование подпадают по следующим критериям:

- граждане являются конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) крупного налогоплательщика;

- граждане прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица;

- гражданина являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;

- гражданин общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которых превышает 50 млн гривен

Тех, кто будет уклоняться или намеренно занижать свои доходы будут штрафовать на 10 процентов от суммы задекларированного дохода.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Минфин ожидает двух траншей от МВФ в 2018 году.