В Украине выросли акцизы на коньяк

Так, новый акцизный сбор на импорт коньяка будет составлять почти 127 гривен на 100 процентов спирта. Таиим образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале месяце может подняться на треть.

Вместе с тем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года. Эксперты Минэкономразвития утверждают, что политика правительства, направленная на повышение импортных сборов приводит лишь к появлению бесконтрольного рынка суррогатного и контрабандного алкоголя. Теневой рынок алкогольных напитков в стране на сегодняшний день составляет до 60 процентов.

Последний раз цены на алкоголь в Украине поднимались в октябре 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов.