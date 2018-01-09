00:30 09.01.2018 | Экономика | Новости
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В США неизвестный сорвал джек-пот в более чем полмиллиарда долларов

В субботу, 6 января, в Соединенных Штатах Америки состоялся розыгрыш очередного тиража популярной американской лотереи Powerball.

В США неизвестный сорвал джек-пот в более чем полмиллиарда долларов

Как сообщают местные СМИ, неизвестный пока житель штата Нью-Гемпшир сорвал джек-пот в размере 570 миллионов долларов. При этом счастливый билет был приобретен в городе Мерримак в магазине Reeds Ferry Market. В свою очередь владелец магазина получит от Powerball премию в размере 75 тысяч долларов.

Кто сорвал джек-пот, пока не известно. Вместе с тем обладатель билета может разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат и тогда получит практически полностью 570 миллионов долларов. Если же он выберет единовременную выплату, то ему достанется около 300 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 января, в США был сорван джек-пот в размере 450 миллионов долларов в лотерее Mega Millions.

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