Украина за год экспортировала яиц почти на 70 млн долларов

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

По данным Фискальной службы, в декабре 2017 года экспорт яиц составил 8,34 тыс. тонн.

Основными импортерами украинских яиц в 2017 году являлись Объединённые Арабские Эмираты – 42,34 млн долл., Ирак - 11,9 млн долл. и Катар - 4,95 млн долл. Экспорт в эти страны составил 38,39 тыс. тонн, 15,36 тыс. тонн и 6,38 тыс. тонн яиц соответственно.

Кстати, в 2016 году экспорт яиц из Украины составил 50,68 тыс. тонн на сумму 45,5 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на потребительском рынке города в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Отмечается, что больше всего в столице подорожали яйца — на 8,4%, а также молоко — на 4,5%.