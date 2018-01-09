16:21 09.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за год экспортировала яиц почти на 70 млн долларов

За 2017 год украинские аграрии экспортировали около 88,58 тыс. тонн яиц на сумму 68,64 млн долларов.

Украина за год экспортировала яиц почти на 70 млн долларов

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

По данным Фискальной службы, в декабре 2017 года экспорт яиц составил 8,34 тыс. тонн. 

Основными импортерами украинских яиц в 2017 году являлись Объединённые Арабские Эмираты – 42,34 млн долл., Ирак - 11,9 млн долл. и Катар - 4,95 млн долл. Экспорт в эти страны составил 38,39 тыс. тонн, 15,36 тыс. тонн и 6,38 тыс. тонн яиц соответственно. 

Кстати, в 2016 году экспорт яиц из Украины составил 50,68 тыс. тонн на сумму 45,5 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на потребительском рынке города в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Отмечается, что больше всего в столице подорожали яйца — на 8,4%, а также молоко — на 4,5%.

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