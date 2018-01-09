Украина сократила экспорт железной руды

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой Украины.

Отметим, что в денежном выражении Украина увеличила экспорт на 41,6%, до 2,588 млрд долларов. При этом удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 5,9%.

Самым крупным импортером украинского железорудного сырья в прошлом году стал Китай, поставки в который составили в денежном выражении 720,334 млн долларов, или 27,8% общего объема экспорта этой продукции.

На втором месте Словакия, экспорт в которую за год составил 312,195 млн долларов (12,1%) и Австрия - на 292,03 млн долларов (11,3%). В другие страны экспортировано железной руды на 1,263 млрд долларов (48,8%).

Украина в 2017 году сократила импорт железной руды и концентрата в 5,9 раза - до 296,561 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,6 раза, до 29,375 млн долларов. Крупнейшие импортные поставки осуществлены из России - на 29,267 млн долларов (99,6% всего импорта товарной позиции в денежном выражении). Удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 0,06%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай является основным источником топлива для Северной Кореи. Так, экспорт бензина, реактивного топлива, дизельного топлива или мазута полностью перекрыт.