11:51 09.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает покупать уголь у России

Валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза - до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Украина продолжает покупать уголь у России

Как отметили в ведомстве, крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Канада.

Так Импорт угля из России в денежном эквиваленте составил 1,552 миллиарда долларов, более 56,6%, из США – 682 миллиона долларов - 24,9%, из Канады – 182,2 миллиона долларов 6,6%.

На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов. Кроме того, сам экспорт угля вырос в два раза.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запас угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 28 декабря 2017 г. составляют 1,965 млн тонн. Это - на 3% больше, чем было еще на 22 декабря 2017 г. Согласно этой информации - на складах ТЭС на сегодняшний день уже было накоплено антрацитового угля на уровне 723,3 тысячи тонн, а также газового - 1,072 млн тонн.

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