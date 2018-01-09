Розенко заверил, что до октября средняя зарплата в Украине будет 10 тысяч гривен

И это произойдет не искусственно, а благодаря росту экономики. Такое мнение в понедельник вечером, 8 января, в эфире одного из украинских телеканалов высказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом он заверил, что это вполне реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7500 гривен. Это при минимальной зарплате 3200 гривен. Уже сейчас мы с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс, - пояснил чиновник.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал, что средняя зарплата в Украине вырастет до 10 000 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, минимальная заработная плата с 1 января 2018 года в Украине повысилась. Повышение составило 523 гривны. Таким образом по состоянию на начала нового года "минималка" в Украине составляет 3723 гривны в месяц.