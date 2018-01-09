Правительство в 2018 году будет поддерживать агросектор, - Гройсман

В этом году в наполнении местных бюджетов есть определенные новации. Об этом во вторник, 9 января, во время совещания по вопросам развития агросектора, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, ключевыми направлениями работы правительства в этом году станет:

поддержка животноводства, прежде всего, создание новых комплексов и увеличение поголовья;

целевая поддержка фермеров;

поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства.

В ближайшие недели должны запустить в работу программы поддержки - чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс. Главное, чтобы в конце 2018 у нас были фонды и поголовье максимально увеличены, и насыщенный рынок, - считает глава правительства.

Вместе с тем Гройсман обратил внимание на необходимость скорейшего обработки механизмов введения эффективного кредитования, механизмов компенсации стоимости техники - в условиях приобретения техники для конкретного хозяйства, а также поддержки кооперативов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на развитие фермерских хозяйств в 2018 году предусмотрено потратить около миллиарда гривен.