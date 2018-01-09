22:33 09.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100183771:Polishuk

Правительство в 2018 году будет поддерживать агросектор, - Гройсман

Кабинет Министров Украины в этом году расширит возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам.

Правительство в 2018 году будет поддерживать агросектор, - Гройсман

В этом году в наполнении местных бюджетов есть определенные новации. Об этом во вторник, 9 января, во время совещания по вопросам развития агросектора, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, ключевыми направлениями работы правительства в этом году станет: 

поддержка животноводства, прежде всего, создание новых комплексов и увеличение поголовья;

целевая поддержка фермеров;

поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства.

В ближайшие недели должны запустить в работу программы поддержки - чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс. Главное, чтобы в конце 2018 у нас были фонды и поголовье максимально увеличены, и насыщенный рынок, - считает глава правительства.

Вместе с тем Гройсман обратил внимание на необходимость скорейшего обработки механизмов введения эффективного кредитования, механизмов компенсации стоимости техники - в условиях приобретения техники для конкретного хозяйства, а также поддержки кооперативов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на развитие фермерских хозяйств в 2018 году предусмотрено потратить около миллиарда гривен.

Поделиться
Читайте также:
 
Местные бюджеты в 2018 году будут расти за счет рентной платы за пользование недрами, - Зубко Виновник взрыва в Килиновке заплатит две с половиной тысячи штрафа В Виннице полиция со стрельбой остановила пьяного водителя - ФОТО Таможенники на границе изъяли автомобиль стоимостью более миллиона гривен
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив