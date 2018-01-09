11:32 09.01.2018 | Экономика | Новости
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Нефть подорожала до максимума с 2015 года

Во вторник, 9 января, стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,28%, до 68,13 долларов за баррель. В частности, нефть растет после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США

Нефть подорожала до максимума с 2015 года

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg. Согласно данным, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,4%, до 62,16 долларов за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года.

При этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране.

Также рынок ждет данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. По прогнозам аналитиков, показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Китая, начиная с ноября, прекратил экспортировать в Северную Корею любые нефтепродукты. Из-за санкций в отношении КНДР.

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