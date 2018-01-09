Наличный доллар во вторник повысился до 28,37 гривны

Наличный евро повысился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,37 гривен, а евро можно купить по 34,05 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,45-28,15, продажи 28,20 - 28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0223, продажи - 28,3730 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,50-33,75, продажи - 33,80-34,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,2719, продажи - 34,0450 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,800, продажи - 4,800-5,050 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,379, продажи - 4,953 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 5 января 2017 года, наличный доллар набрал 15 копеек. Наличный евро повысился на 27 копеек. Таким образом, доллар продавался по 28,27 гривен, а евро можно было купить по 33,02 гривен.