Венесуэла объявила о начале гиперинфляции в 2600% в год

При этом уровень накопленной за год инфляции составил 2616%. Об этом в понедельник, 8 января, на пресс-конференции в Национальной ассамблее страны заявил глава комиссии по финансам и экономическому развитию Рафаэль Гусман.

По его словам, в частности, в 2017 году Венесуэла стала единственной в мире страной, где была зафиксирована гиперинфляция. Инфляция в одной нашей стране больше, чем инфляция во всех других странах Латинской Америки вместе взятых, а причиной раскручивания спирали гиперинфляции стало то, что Центральный банк продолжает печатать деньги для финансирования правительства, - заявил Гусман, предупредив, что в случае отказа властей от принятия предложенных оппозицией мероприятий уже в 2018 году инфляция может достигнуть 14 тысяч процентов, и в этой ситуации никаких усилий правительства не хватит для того, чтобы накормить 30 миллионов живущих в стране людей.

Цены будут продолжать расти. Контроль над ценами не работал и не будет работать до тех пор, пока не прекратится гиперинфляция. Мы не можем идти по пути Зимбабве, где торговцев посадили в тюрьму, а в результате исчезли продукты, - предупредил Гусман.

Напомним, в середине ноября 2017 года рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило частичный дефолт Венесуэлы и с вероятностью 50% прогнозировало полный дефолт в течение трех месяцев.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Венесуэле национальная валюта, боливар, резко упала в цене. Боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 года.