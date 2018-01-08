Латвия и Литва повышают акцизы на топливо и табак

В результате чего в стране повышаются цены на топливо. Таким образом, как сообщает в понедельник, 8 января, Министерство финансов страны, цена на не содержащий свинец бензин повысится на 0,048 евро, дизельное топливо - на 0,038 евро за литр.

Затем, с 1 марта этого года в Латвии также вырастут цены на алкогольную продукцию. Бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожает на 0,119 евро, в 2019 году - на 0,076 евро, в 2020 году - на 0,085 eвро.

При этом бутылка водки в 2018 году будут стоить на 0,532 евро больше, в 2019 году - на 0,411 евро, в 2020 году - еще на 0,448 евро. Пол-литровая бутылка пива - на 0,072 евро, на 0,019 евро и на 0,022 евро соответственно.

С 1 июля в стране также подорожают сигареты на 0,243 евро, а в 2019 году - на 0,131 евро.

В то же время Литва с нового года также повысила акциз на дизельное топливо. Так с 330,17 евро до 347 евро за тысячу литров. Соответственно 1 литр дизтоплива подорожает примерно на 2 цента, тогда как сейчас он стоит примерно 1,1 евро.

Вместе с тем от акцизных сборов освобождается природный газ, если он используется в качестве моторного топлива.

Кроме того, парламент Литвы в начале декабря принял поправки к закону об акцизном налоге, согласно которым с 1 марта 2018 года увеличится стоимость табачной продукции: до 59 евро за 1 тыс. штук сигарет. Также поднимутся акцизы на сигары - до 37 евро за 1 кг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с марта 2017 года Литва увеличила акцизы на спиртные напитки. Ставки акцизов на пиво выросли на 112%, на вино и подобные напитки - в среднем на 100%, на этиловый спирт - на 23%.