Из-за блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, - Порошенко

Прошедший год стал годом восстановления экономического роста: по итогам последних 12 месяцев рост ВВП превысит 2%. И это несмотря на то, что инициированная ура-патриотами экономическая блокада Донбасса принесла около 2,5 миллиардов долларов чистых потерь в торговом балансе.

Об этом заявил в воскресенье, 7 января, в своей колонке для специального выпуска журналов "Новое время" и The Economist "Мир в 2018", президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что тем не менее позитивный тренд сохранить удалось.

Напомним блокада Донбасса началась в январе 2017 года. Изначально был заблокирован один участок железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная возле сел Горное и Золотое.

С 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" во главе с народным депутатом Семеном Семенченко предупреждали о проведении акций протеста против контрабанды с помощью железнодорожного сообщения через линию разграничения на территории Луганской области. Активисты планировали перекрыть все проезды в Донецкой и Луганской областях. В частности, неизвестные перерезали рельсы на участке Луганск-Попасная.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что на данный момент стратегической целью для Украины является членство в Европейском союзе и вступление в НАТО.