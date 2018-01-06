В Госстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Так, по данным отчета службы статистики, в ноябре 2017 средняя заработная плата в Киеве составила 11 тыс. 643 гривны.

На второй строчке по уровню зарплат - Донецкая область со средней зарплатой в 8 тыс. 217 гривен. Тройку лидеров замыкает Киевская область - здесь средний уровень заработка составляет 7 тыс. 541 грн.

Чуть меньше получают жители Днепропетровской (7 тыс. 424 грн) и Запорожской (7 тыс. 326 грн) областей.

Самый низкий уровень средней заработной платы, по данным ведомства, в Тернопольской (5 тыс. 956 грн) и Черниговской (5 тыс. 898 грн) областях. Если сравнить прошлогодние данные, то в ноябре 2016 средний заработок по Украине составил 7 тыс. 479 гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подвел итоги роботы Кабинета министров Украины в I квартале 2018 года. Он отметил, что правительство может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки.