Порошенко задекларировал прибыль в 1 млн гривен

Об этом сообщается в его декларации в Едином госреестре на сайте НАПК.

Примечательно, что изменения о материальном положении были внесены 5 января 2018 года.

Согласно документу, президент имеет в Международном инвестиционном банке три вклада, по которым получил проценты в размере: 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн. Их общая сумма - 1 029 785 грн.

Проценты от вкладов Петр Порошенко декларирует ежемесячно.

Согласно данным НБУ по состоянию на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал Петр Порошенко, который суммарно владеет 60 процентов акций. Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко с долей 14,9 процентов акций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",145 украинских политиков и чиновников заново прошли процесс е-декларирования. На данный момент декларирование не прошли президент Украины, Генпрокурор, ряд народных депутатов Украины из различных фракций, председатель НАБУ и НБУ. Они еще не подавали свои Е-декларации.