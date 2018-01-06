НБУ продолжает ослаблять гривну

Так, украинцы смогут конвертировать свою валюту по следующим курсам:

- 2820, 3329 гривны за 100 долларов (+18, 9963);

- 3397,0910 гривны за 100 евро (+17, 2714);

- 4,8964 гривны за 10 рублей (+0,0330)

Примечательно, что средний курс покупки доллара по стране составляет 27,9316, продажи - 28,2684 гривен за доллар. В государственном бюджете Украины на 2018 год курс национальной валюты заложен на уровне 29,50 гривен. Средний курс покупки евро составляет 33,2502 , продажи - 34,0168 гривен за евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наличный доллар в пятницу, пятого января повысился до 28,27 гривен.