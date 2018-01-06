09:00 06.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ продолжает ослаблять гривну

Национальный банк Украины существенно ослабил курс гривны до 28,20 за единицу американского доллара. Об этом передает официальный сайт НБУ.

НБУ продолжает ослаблять гривну

Так, украинцы смогут конвертировать свою валюту по следующим курсам:

- 2820, 3329 гривны за 100 долларов (+18, 9963);

- 3397,0910 гривны за 100 евро (+17, 2714);

- 4,8964 гривны за 10 рублей (+0,0330)

Примечательно, что средний курс покупки доллара по стране составляет 27,9316, продажи - 28,2684 гривен за доллар. В государственном бюджете Украины на 2018 год курс национальной валюты заложен на уровне 29,50 гривен. Средний курс покупки евро составляет 33,2502 , продажи - 34,0168 гривен за евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наличный доллар в пятницу, пятого января повысился до 28,27 гривен.

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