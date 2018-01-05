20:36 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Уровень повышения пенсий превысит темпы инфляции, - Минсоцполитики

В 2018 году повышение пенсий обязательно будет реаигировать подьемам темпа инфляции. Об этом передает пресс-служба Минсоцполитики.

Уровень повышения пенсий превысит темпы инфляции, - Минсоцполитики

По словам заместителя министра социальной политики Украины Николая Шамбира, пенсии согласно новой реформе правительства теперь будут подниматься ежегодно независимо от смены политического руководства страны. Повышение пенсионных выплат будет происходить по следующей формуле - 50 процентов повышения от уровня средней заработной платы и 50 процентов от темпа инфляции в стране. Ожидается, что  в 2019 году такое повышение составит около 20 процентов. 

Чиновник также напомнил, что Минсоцполитики будет значительно повышать пенсии военным и ветеранам войны на востоке Украины. На сегодня разработан соответствующий законопроект, однако его рассмотрение еще ожидается в Верховной Раде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что перерасчет пенсий снова должен состояться в 2019 году. 

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