08:52 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Начали действовать новые стандарты производства шоколада и какао

В Украине с 1 января 2018 года начали действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколадом. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

Начали действовать новые стандарты производства шоколада и какао

Как отметили в посольстве, в отличие от требований национального стандарта Украины (ГОСТ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения.

В таком случае, согласно Директиве №2000/36/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, "шоколадом" может называться только тот продукт, в котором содержится не менее 35% какао-продуктов.

Так, в молочном шоколаде должно быть не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов, а в белом не менее 20% какао-масла и не менее 14% молочных продуктов. Кроме этого, в шоколадной конфете с начинкой должно быть не менее 25% шоколада.

Также, согласно европейским требованиям, какао может быть назван продукт, в котором массовая доля какао-масла составляет не менее 20%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что объем экспорта соотечественной продукции в текущем году вырос на почти 20%. Так, за 9 месяцев 2017 года общая сумма валютной выручки, которая поступила в Украину составляет 35 млрд долларов. Он также подчеркнул, что почти 40% украинского экспорта - это доля Европейского Союза. 

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