На борьбу с коррупцией дадут больше денег

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) выделят 857 млн грн., что на 10,8% больше, чем в 2017 году. При этом в 2017 году НАБУ выделялось 773,6 млн грн.Также, согласно закону о госбюджете, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в 2018 году выделяется 683,5 млн грн, что на 13% больше, чем год назад.

Из общей суммы, предусмотренной в госбюджете-2018 для НАПК, на финансирование уставной деятельности политических партий предусмотрено 513,7 млн грн.

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в 208 году выделяется 253 млн грн, что в пять раз больше по сравнению с 2017 годом.

В свою очередь на деятельность Государственного бюро расследований предусмотрено 651,6 млн грн, Совета национальной безопасности и обороны – 156,4 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в Украине Мари Йованович уверена, что Украина должна продолжать путь борьбы с коррупцией.