15:34 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на 820 миллионов долларов

Окружной суд Никосии, 27 декабря, постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на 820 миллионов долларов

Об этом сообщает Financial Times.

Такую постанову суд принял по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

Как известно, у Ахметова есть время до 8 января на подачу апелляции.

Согласно решению суда, договор купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком", заключенный между фондом и ООО "ЕСУ" (принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову) в 2011 году расторгнут.

Кроме того, суд обязал ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций "Укртелекома" на счет государства.

Напомним, как соощал ранее "УРА-Информ", Киевский апелляционный хозяйственный суд  оставил без изменений решение суда по иску Фонда государственного имущества о расторжении договора купли продажи "Укртелеком".

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