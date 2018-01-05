18:13 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100183487:labazovych

Фирмы Порошенко выиграли тендеры почти на 30 млн грн

Частные фирмы главы украиснкого государства Петра Порошенко в 2017 году получили госзаказы общей стоимостью 29,3 миллиона гривен. 

Фирмы Порошенко выиграли тендеры почти на 30 млн грн

Об этом сообщает портал Prozorro.

Согласно недавно полученным сведениям, самый крупный контракт на 14,5 млн грн столичный завод "Кузница на Рыбацком" получил от военной части А0456 на доковый ремонт военного корабля проекту 1135.1.

Еще 1,5 млн грн досталось от коммунального предприятия "Инженерный центр" исполнительного органа КГГА за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ" на двоих заработали 7 млн ​​грн.

Перед новогодними праздниками различным органам власти, в основном Винницкой области, активно продавались сладости. В общем разные фирмы с приставкой в ​​названии Roshen продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК.

Поделиться
Читайте также:
 
В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек - ФОТО 12 традиционных постных блюд на Святой вечер - ФОТО Бомба Бэннона взорвала планы республиканцев на 2018 год Не профилем единым
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив