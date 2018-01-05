Фирмы Порошенко выиграли тендеры почти на 30 млн грн

Об этом сообщает портал Prozorro.

Согласно недавно полученным сведениям, самый крупный контракт на 14,5 млн грн столичный завод "Кузница на Рыбацком" получил от военной части А0456 на доковый ремонт военного корабля проекту 1135.1.

Еще 1,5 млн грн досталось от коммунального предприятия "Инженерный центр" исполнительного органа КГГА за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ" на двоих заработали 7 млн ​​грн.

Перед новогодними праздниками различным органам власти, в основном Винницкой области, активно продавались сладости. В общем разные фирмы с приставкой в ​​названии Roshen продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК.