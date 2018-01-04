08:19 04.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Впервые за два года цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром, четвертого января, превысила 68 долларов за баррель. В последний раз баррель нефти Brent достигал такой цены в мае 2015 года.

Впервые за два года цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 23.55 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1 процента и достигла 68,01 доллара за баррель.

Как считают эксперты, что цены на нефть, 3 января, росли на ожиданиях снижения запасов в США. А также из-за политической напряженности в Иране, где в ходе массовых демонстраций погибли порядка 20 человек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", политические беспорядки на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до двухлетнего максимума. Опасения, что начинающийся мятеж против иранского правительства может помешать добыче нефти в третьей по величине стране ОПЕК.

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