Украина сократила выплавку стали на 12% за год - ФОТО

Об этом стало известгно из объединение предприятий Укрметаллургпром. Таким образом, в декабре 2017 года металлурги произвели 1,87 млн т чугуна . При этом, как 1,88 млн т стали (100,4%) и 1,7 млн т проката (107%).

"Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 г. стало следствием потери части мощностей на неподконтрольной Украине территории, частичного падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство вошло в новый год из значительными запасами угля на складах теплоэлектростанций. Так, с 27 декабря по 3 января текущего года запасы угля увеличились на 4,9% – до 1,860 млн тонн.