Украина сократила выплавку стали на 12% за год - ФОТО

В прошлом году объем производства горно-металлургического комплекса в стране превысил 21,3 млн тонн стали. В частности, 20 млн т чугуна (85% от аналогичного периода 2016 г.), 21,3 млн т стали (88% от 2016 г.), 18,4 млн т проката (86% от 2016 г.).
Об этом стало известгно из объединение предприятий Укрметаллургпром. Таким образом, в декабре 2017 года металлурги произвели 1,87 млн т чугуна . При этом, как 1,88 млн т стали (100,4%) и 1,7 млн т проката (107%).
"Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 г. стало следствием потери части мощностей на неподконтрольной Украине территории, частичного падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале", – говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство вошло в новый год из значительными запасами угля на складах теплоэлектростанций. Так, с 27 декабря по 3 января текущего года запасы угля увеличились на 4,9% – до 1,860 млн тонн.