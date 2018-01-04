13:32 04.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ запускает автоматизированную систему поиска информации

Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".

НБУ запускает автоматизированную систему поиска информации

Новая поисковая система позволит пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финансовому учреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять силу таких лицензий. Как сообщает

пресс-служба регулятора, в частности, поиск лицензий в этой системе осуществляется по:

наименованию небанковского финансового учреждения;

коду НФУ ЕГРПОУ;

дате и номеру выданной генеральной лицензии НФУ на осуществление валютных операций

виду валютной операции.

В НБУ также пояснили, что система разработана в соответствии с требованиями нового положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением правления НБУ от 21 декабря 2017 № 137 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В ближайшее время Национальный банк планирует расширить поисковую систему информации о выданных НФУ лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также - о выданных юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ расширяет возможности банков в получении поддержки ликвидности.

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