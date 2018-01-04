Наличный доллар в четверг упал до 28,12 гривны

Наличный евро потерял 21 копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,12 гривен, а евро можно купить по 33,75 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30-28,00, продажи 27,97 - 28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,7653, продажи - 28,1182 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,10-33,42, продажи - 33,50-34,19 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,0681, продажи - 33,7471 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,710, продажи - 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,310, продажи - 4,858 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 3 января 2017 года, наличный доллар набрал семь копеек. Наличный евро поднялся на 33 копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 28,23 гривен, а евро можно было купить по 33,96 гривен.