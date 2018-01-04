На науку в 2018 году в бюджете предусмотрено более шести миллиардов гривен, - Гриневич

В бюджете предусмотрено 6,1 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году было 4,7 миллиардов гривен. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом заявили глава ведомства Лилии Гриневич.

По ее словам, также существенно возросло финансирование Национальной академии наук Украины - более чем на 38%, в то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.

В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета.

При этом она отметила, что сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от министерства и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении НАНУ было 2,7 миллиардов гривен, а финансирование на науку, которым распоряжается министерство, составило всего 621,5 миллионов гривен.

Университетская наука, за которую ответственное министерство, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку, - пояснила Гриневич, добавив, что важной новацией в бюджете 2018 года является то, что для НАНУ открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований", на которую предусмотрено 500 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из государственного бюджета в 2018 году более 1,72 миллиардов гривен будет выделено на строительство и приобретение жилья для военнослужащих и служащих правоохранительных органов.