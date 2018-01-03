В Минэнерго рассказали о запасах угля в новом году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом запасы антрацитового угля увеличились на 11% - до 784 тыс. тонн с 706 тыс. тонн. Запасы угля газовой марки увеличились на 0,8% – до 1,076 млн тонн с 1,067 тыс. тонн.

Стоит добавить, что наша страна в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Главный борец против Роттердам+ назвал украинский уголь "говном".

Такую характеристику продукции украинских шахтеров дал экс-член НКРЭКУ Андрей Герус в Facebook. "Отвезите свой уголь в Роттердам и продайте его по высокой рыночной цене, если это говно кто-то купит", - написал Герус в ответ на предположение о том, что на фоне 30-60 процентного роста цены продукции основных промышленных потребителей электроэнергии повышение тарифа генерирующих компаний на 16% является вполне обоснованным.