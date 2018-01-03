В этом году из бюджета выделено более 1,7 миллиарда гривен на жилье для военнослужащих

Из них 857,6 миллионов гривен припадает на жилье военнослужащим Вооруженных сил Украины. При этом из них 31,4 миллионов гривен это деньги специального фонда. Вместе с тем в 2017 году ВСУ на эти цели выделяли 751,02 миллионов гривен.

Об этом сказано в законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованному в издании "Голос Украины".

Согласно документу, рядовой и начальствующий состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получит 90 миллионов гривен на приобретение жилья, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны - сто миллионов гривен, военнослужащие Службы внешней разведки - 70 миллионов гривен, а Службы безопасности Украины – 120 миллионов гривен.

В госбюджете-2018 также выделены деньги на жилье для военнослужащих Управления государственной охраны Украины в размере 40 миллионов гривен, Государственного космического агентства – 31,4 миллионов гривен, Государственной уголовно-исполнительной службы – десять миллионов гривен и Госспецсвязи – один миллион гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон о госбюджете также вводит на 2018 год упрощенные правила строительства и капремонта непосредственно на территории военных частей, в частности, разрешая проектирование без получения градостроительных условий и ограничений и работы по строительству несложных зданий без соответствующих документов на их проведение.