Трамп хочет снизить объемы финансовой помощи Палестине

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Как отметил президент, США каждый год выплачивает сотни миллионов долларов Палестине, но нет "благодарности или уважения" в ответ на помощь.

Они даже не хотят вести мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - добавил Трамп.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Иорданской долине на Западном берегу реки Иордан, правительство Израиля планирует построить три поселения в районе Агвар. Отмечается, что новые поселения рассчитаны для размещение 10 тыс. еврейских поселенцев.