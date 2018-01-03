09:59 03.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет снизить объемы финансовой помощи Палестине

Президент США Дональд Трамп допускает снижение объемов финансовой помощи Палестине на фоне дипломатического конфликта между сторонами.

Трамп хочет снизить объемы финансовой помощи Палестине

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Как отметил президент, США каждый год выплачивает сотни миллионов долларов Палестине, но нет "благодарности или уважения" в ответ на помощь.

Они даже не хотят вести мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - добавил Трамп.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Иорданской долине на Западном берегу реки Иордан, правительство Израиля планирует построить три поселения в районе Агвар. Отмечается, что новые поселения рассчитаны для размещение 10 тыс. еврейских поселенцев.

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