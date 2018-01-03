21:32 03.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розенко назвал условия для повышения минимальной зарплаты в 2018 году

По итогам первого квартала 2018 года Кабинет министров Украины может еще раз повысить размер минимальной зарплаты.

Розенко назвал условия для повышения минимальной зарплаты в 2018 году

Это возможно, если будут экономические предпосылки. Об этом в среду, 3 января, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он напомнил, что с 1 января размер минимальной заработной платы составляет 3 723 гривен. Однако в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что правительство должно вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты, - пояснил Розенко, подчеркнув, что для такого шага должны быть соответствующие экономические предпосылки.

Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет, поскольку такое решение должно быть, прежде всего, экономически обоснованным, - пояснил вице-премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата. Вместе с тем во время принятия госбюджета чиновники обещали, что уже по результатам первого квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4 200 гривен в месяц.

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