Нацбанк на среду опустил гривну

100 долл - 2806,7223 грн;

100 евро - 3349,5424 грн;

10 российских рублей - 4,8703 грн.

При этом регулятор установил на 3 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1164.975270;

Серебро - 15.105866;

Платина - 829.289134;

Палладий - 952.013087.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 декабря, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2794,8466 грн;

100 евро - 3324,4700 грн;

10 российских рублей - 4,8645 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступит в силу 15 декабря 2017 года.