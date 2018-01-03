18:15 03.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэнергоугля объявило конкурс на независимых членов в НС "Укрэнерго"

Представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины объявили конкурсный отбор на должности четырех независимых членов в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго".

Минэнергоугля объявило конкурс на независимых членов в НС

Соотвествующие объявление размещено на сайте министерства. 

Отметим, что заявления и документы на участие в отборе принимаются до 2 марта 2018 года. Так, Минэнергоугля планирует сформировать НС в составе семи лиц со следующей специализацией: стратегия и развитие бизнеса; регуляторная политика конкурентного рынка электроэнергии; операционная эффективность; финансы и аудит; управление сетями электропередач; управлении е рисками; комплаенс; корпоративное управление.

При этом количественный состав должен состоять из семи членов, в т.ч. из четырех независимых.

Таким образом, НС планируется сформировать из лиц с разной компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных навыков. В свою очередь при наличии двух кандидатур с одинаковой компетенцией и навыками предпочтение будет отдано кандидату с опытом работы в компаниях - системных операторах передачи э/э из ENTSO-E.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует основать специальный газовый хаб. 

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