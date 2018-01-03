Минэнергоугля объявило конкурс на независимых членов в НС "Укрэнерго"

Соотвествующие объявление размещено на сайте министерства.

Отметим, что заявления и документы на участие в отборе принимаются до 2 марта 2018 года. Так, Минэнергоугля планирует сформировать НС в составе семи лиц со следующей специализацией: стратегия и развитие бизнеса; регуляторная политика конкурентного рынка электроэнергии; операционная эффективность; финансы и аудит; управление сетями электропередач; управлении е рисками; комплаенс; корпоративное управление.

При этом количественный состав должен состоять из семи членов, в т.ч. из четырех независимых.

Таким образом, НС планируется сформировать из лиц с разной компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных навыков. В свою очередь при наличии двух кандидатур с одинаковой компетенцией и навыками предпочтение будет отдано кандидату с опытом работы в компаниях - системных операторах передачи э/э из ENTSO-E.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует основать специальный газовый хаб.