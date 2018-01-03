13:14 03.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100183288:labazovych

Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции отключен

В среду, 3 января, был отключен в украинском городе Нетишин второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Такое решение принято для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора.

Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции отключен

Об этом сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома".

Как отмечается, неполадки возникли в уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора. В компании подчеркивают, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.

"Энергоблок был отключен около 2 часов ночи по местному времени", - говорится в сообщении.

 В данный момент на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Ровенская атомная электростанция вывела блок №1 в планово-предупредительный ремонт, который рассчитанный на 39 календарных дней.

Поделиться
Читайте также:
 
В этом году из бюджета выделено более 1,7 миллиарда гривен на жилье для военнослужащих Во Львове столкнулись три машины, пострадали три человека - ФОТО, ВИДЕО ОгоЯкіЛюди: Freedom Music Band та презентація календаря "TOUCH magazine 2018" ОгоЯкіЛюди: Freedom Music Band та презентація календаря "TOUCH magazine 2018"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив