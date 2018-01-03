Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции отключен

Об этом сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома".

Как отмечается, неполадки возникли в уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора. В компании подчеркивают, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.



"Энергоблок был отключен около 2 часов ночи по местному времени", - говорится в сообщении.

В данный момент на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ровенская атомная электростанция вывела блок №1 в планово-предупредительный ремонт, который рассчитанный на 39 календарных дней.