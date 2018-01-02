В Украине повысилась минимальная зарплата

Повышение составило 523 гривны. Таким образом по состоянию на начала нового года "минималка" в Украине составляет 3723 гривны в месяц

Повышение произошло согласно утвержденному еще в декабре Государственному бюджету на 2018 год.

При этом еще тогда чиновники пообещали, что уже по результатам первого квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4200 гривен в месяц. Кроме того, с января этого года должна повыситься зарплата учителей на четверть, о чем было заявлено в Министерстве образования в конце 2017-го.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, повышение минимальной заработной платы предусмотрели в бюджете на 2018 год, который Верховная Рада приняла 7 декабря. Вскоре парламент внес уточнения в главную смету страны. 30 декабря Госбюджет-2018 подписал президент Петр Порошенко.