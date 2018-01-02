Украина проведет всеобщую оценку сельхозземель

Проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств госбюджета.

Об этом говорится в опубликованном накануне газете Голос Украины законе О государственном бюджете Украины на 2018 год. Согласно документу техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.

При этом до 1 февраля ведомство должено предоставить Государственной фискальной службе информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на указанную дату. После чего ГФС опубликует указанную информацию на своем сайте.

Нормативно-денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 году не изменится, поскольку коэффициент индексации установлен на уровне единицы.

Государственная фискальная служба до 15 июля должна опубликовать утвержденную на следующий год нормативно-денежную оценку земель на своем официальном сайте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в Украине.