Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза

Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов.

Такие данные во вторник, 2 января, обнародовал на официальном веб-сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов на 1 декабря 2017 года до 18,9 миллиардов долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,7 месяца.

В январе-ноябре 2017 года профицит платежного баланса составил 2,565 миллиардов долларов, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года . Тагда профицит составлял 987 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный бюджет Украины за январь-август 2017 года сведен с профицитом в 38 миллиардов 511,5 миллионов гривен. В августе текущего года государственный бюджет предсказуемо выполнено с существенным профицитом в 11,5 миллиардов гривен. Это обусловило увеличение кумулятивного положительного сальдо.