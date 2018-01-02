Нацбанк на вторник резко опустил гривну

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2806,7223 грн;
100 евро - 3349,5424 грн;
10 российских рублей - 4,8703 грн.
При этом регулятор установил на 1 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1164.975270;
Серебро - 15.105866;
Платина - 829.289134;
Палладий - 952.013087.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 декабря, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2794,8466 грн;
100 евро - 3324,4700 грн;
10 российских рублей - 4,8645 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.
Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступит в силу 15 декабря 2017 года.