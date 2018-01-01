В трех областях Украины подорожала холодная вода

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла соответствующее решение во время заседания 28 декабря. Таким образом, согласно постановлению, повышение тарифа было утверждено для "Харьковводоканала" с 1 января тут вода будет стоить 8,38 гривен за кубический метр, а водоотведение - 4,36 гривен за кубический метр.

Для "Днепроводоканала" тариф водоснабжения установлен на уровне 6,47 гривен за кубический метр и водоотведение - 4,25 гривен за кубический метр. Тариф на воду для "Львоводоканала" составит 7,09 гривен и водоотвод - 3,62 гривен за кубический метр.

При этом НКРЭКУ пояснили, что причиной повышения тарифов стало, в частности, изменение расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине на сегодняшний день нет оснований для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ. Цена на газ зафиксирована в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год.