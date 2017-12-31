Установлен официальный курс гривны

В последний уходящий день 2017 года украинцы смогут обменять свою валюту по следующему курсу:

- 28,067223 гривен за доллар;

- 33,495424 гривен за евро;

- 0,487030 гривен за российский рубль;

- 37,733670 гривен за фунт стерлинг

Примечательно, что под конец года курс всех валют поднялся до рекордного максимума. Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,730, продажи - 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,265, продажи - 4,870 за 10 рублей.

По прогнозам экспертов НБУ, украинцам стоит ожидать подъема курса доллара в 2018 году до 30 гривен за единицу американской валюты. Такой курс также заложен и в бюджете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 29 декабря 2017 года, наличный доллар поднялся на 11 копеек.