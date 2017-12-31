Авиахолдинг IAG выходит на австрийские рынки

Согласно информации источника, ранее от покупки компании-лоускотера отказалась крупная немецкая компания Lufthansa. Руководство холдинга также не захотело перекупить долги австрийского перевозчика, собственно по этой причине владельцы Niki и выставили свой бренд на продажу. Niki была основана в 2003 году чемпионом Формулы 1 Ники Лауда, однако после 2008 года компания терпела одни убытки и скоро обанкротилась.

Холдинг International Airlines Group согласился полностью перекупить всю инфраструктуру компании и ее долги. Общая сумма сделки составила 20 млн евро единоразовым платежом. IAG планирует создать в Австрии дочернее предприятие, однако материнскую компанию владельцы авиаперевозчика переносить не будут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский национальный лоукостер начнет работу с марта 2018 года.