05:00 30.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2017 году общий фонд госбюджета составил на 140,2 млрд грн больше, чем в прошлом

Глава Государственной фискальной службы Украины похвастался, что его ведомство передало в общий фонд государственного бюджета 752,9 млрд грн. Как оказалось, это на 140,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В 2017 году общий фонд госбюджета составил на 140,2 млрд грн больше, чем в прошлом

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По информации ведомства, всего за год сбор в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются Госфискальной службой, составит 752,9 млрд грн. Таким образом, индикативные показатели Министерства финансов Украины будут перевыполнены на 3,7 млрд грн.

Также Продан утверждает, что такая сумма позволила правительству абсолютно успешно закрыть бюджетный год без дополнительных заимствований. В частности, это произошло даже несмотря на то, что очередной транш, на который рассчитывало правительство в конце года от МВФ, мы не получили.

Вообщем-то, индикативные показатели поступлений по таможенным платежам перевыполнят на 32 млрд грн. В связи с этим удастся аккумулировать средства для оснащения пунктов пропуска современными средствами таможенного контроля. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прогнозируемый рост ВВП в Украине на конец года составит 3%. В 2017 г. был снижен плановый дефицит госбюджета - до 2,4% ВВП, а запланированный уровень доходов равен 842,9 миллиарда гривен. 

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