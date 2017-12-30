Ровенская АЭС отключила энергоблок для ремонта

Ровенская атомная электростанция вывела блок №1 в планово-предупредительный ремонт, который рассчитанный на 39 календарных дней. Такое решение принято в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявок.
Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК "Энергоатом".
В данный момент на энергоблоке проводятся операции по Программе остановки. Кроме того, в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт.
В свою очередь на энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается 23-е сутки планово-предупредительного ремонта. Таким образом, все работы выполняются согласно графику.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - доложили в ведомстве.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Перед началом мероприятия состоялась минута молчания.