Ровенская АЭС отключила энергоблок для ремонта

Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК "Энергоатом".

В данный момент на энергоблоке проводятся операции по Программе остановки. Кроме того, в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт.

В свою очередь на энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается 23-е сутки планово-предупредительного ремонта. Таким образом, все работы выполняются согласно графику.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - доложили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Перед началом мероприятия состоялась минута молчания.