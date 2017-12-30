10:54 30.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ровенская АЭС отключила энергоблок для ремонта

Ровенская атомная электростанция вывела блок №1 в планово-предупредительный ремонт, который рассчитанный на 39 календарных дней. Такое решение принято в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявок.

Ровенская АЭС отключила энергоблок для ремонта

Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК "Энергоатом".

В данный момент на энергоблоке проводятся операции по Программе остановки. Кроме того, в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт.

В свою очередь на энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается 23-е сутки планово-предупредительного ремонта. Таким образом, все работы выполняются согласно графику.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - доложили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Перед началом мероприятия состоялась минута молчания.

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