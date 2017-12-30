ЕБРР вновь предоставил кредиты для "Укрзализныци"

По словам главы МИУ, это позволит не только провести масштабный ремонт железнодорожного пути Долинская - Николаев - Колосовка, но и провести сигнализацию и модернизацию товарных вагонов и электрификацию всего направления. Кроме того, новое финансирование позволит начать реализацию программы ускорению грузоперевозок в николаевском порту, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов.

Омелян также анонсировал о создании 300 новых рабочих мест для работы на реализации проекта. С помощью этих денег можно будет уменьшить расход дизельного топлива в семь раз, подчеркнул министр ИУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Омелян озвучил потери Украины из-за строительства Керченского моста.